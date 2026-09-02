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Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:00

SON DAKİKA... Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin son görüntüsü! 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılmış

SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

SON DAKİKA... Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin son görüntüsü! 27 Ağustos’ta İskenderun Limanı’ndan ayrılmış
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SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

#MARMARA DENİZİ

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SON DAKİKA... Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin son görüntüsü! 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılmış
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