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SON DAKİKA... Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin son görüntüsü! 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılmış
Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:00
SON DAKİKA... Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin son görüntüsü! 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılmış
SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
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SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.