SON DAKİKA... Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin son görüntüsü! 27 Ağustos’ta İskenderun Limanı’ndan ayrılmış



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'ndeki kazanın ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinde kaptanlar dahil 10 Türk deniz insanının bulunduğunu, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

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