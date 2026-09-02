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Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:16

SON DAKİKA... Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin son görüntüsü! 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılmış

SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

SON DAKİKA... Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin son görüntüsü! 27 Ağustos’ta İskenderun Limanı’ndan ayrılmış
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SON DAKİKA... Silivri açığında gece saatlerinde motor yağı yüklü "ALSU" gemisiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin, İSDEMİR Limanı'ndan demir aldığı öğrenildi.

Rulo sac taşıyan geminin limandan 27 Ağustos saat 15.58'de ayrılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, yola çıkan gemiye römorkörün eşlik etmesi yer aldı.

Marmara Denizi'nde batan geminin İskenderun'dan çıkış görüntüsüne ulaşıldı | Video


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'ndeki kazanın ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinde kaptanlar dahil 10 Türk deniz insanının bulunduğunu, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

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SON DAKİKA... Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin son görüntüsü! 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılmış
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