SON DAKİKA | Batman’da aile vahşeti: Cani baba eşini ve çocuklarını katletti!

SON DAKİKA | Olay Kozluk ilçesinde meydana geldi. Ali Pınar isimli şahıs, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve 3 çocuğunu öldüren Ali Pınar, daha sonra kendini iple asarak intihar etti. Çığlık seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.