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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:10 Son Güncelleme: 18.09.2026 16:22

SON DAKİKA | Batman'da aile vahşeti: Cani baba eşini ve çocuklarını katletti!

SON DAKİKA | Batman’ın Kozluk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren baba, eşi ve 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.

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SON DAKİKA | Batman’da aile vahşeti: Cani baba eşini ve çocuklarını katletti!
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SON DAKİKA | Olay Kozluk ilçesinde meydana geldi. Ali Pınar isimli şahıs, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve 3 çocuğunu öldüren Ali Pınar, daha sonra kendini iple asarak intihar etti. Çığlık seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede evde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BATMAN #KOZLUK

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SON DAKİKA | Batman'da aile vahşeti: Cani baba eşini ve çocuklarını katletti!
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