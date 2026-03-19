SON DAKİKA… Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için hava durumu uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar!

SON DAKİKA… Yeni soğuk ve yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan haftalık değerlendirmeye göre Ramazan Tatili boyunca, pek çok ilde sağanak ve fırtınanın etkili olacağı vurgulandı.
Bayram tatili boyunca etkili olması beklenen sağanak yağışın özellikle İstanbul ve Ankara'da etkili olacağı açıklandı.
BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
O İLLER DİKKAT: SAĞANAK KUVVETLİ OLACAK
Yağışların, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE AZALACAK
Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş olacak. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
