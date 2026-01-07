Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği: Çalışanlar tahliye edildi!
Giriş Tarihi: 7.01.2026 16:11 Son Güncelleme: 7.01.2026 16:22

SON DAKİKA | Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği: Çalışanlar tahliye edildi!

SON DAKİKA |Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın altında bulunan ve 4 aydır kapalı olduğu öğrenilen hamamda çıkan yangın paniğe neden oldu. Binaya yayılan yangın nedeniyle kaymakamlık çalışanları tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ilçe kaymakamlık binasının altında bulunan hamamda saat 14.30'da sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 aydır kapalı olduğu öğrenilen hamamda çıkan yangında duman üst katlara yayıldı. Dumanının bina içinde yükseldiğini fark eden kaymakamlık çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Duman nedeniyle binada bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, itfaiye ekiplerinden detaylı bilgi alarak incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebini tespit etmek inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği | Video

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği: Çalışanlar tahliye edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz