SON DAKİKA | Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği: Çalışanlar tahliye edildi!

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ilçe kaymakamlık binasının altında bulunan hamamda saat 14.30'da sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 aydır kapalı olduğu öğrenilen hamamda çıkan yangında duman üst katlara yayıldı. Dumanının bina içinde yükseldiğini fark eden kaymakamlık çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.