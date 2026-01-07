SON DAKİKA | Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği: Çalışanlar tahliye edildi!

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan ilçe kaymakamlık binasının altında bulunan hamamda saat 14.30'da sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 4 aydır kapalı olduğu öğrenilen hamamda çıkan yangında duman üst katlara yayıldı. Dumanının bina içinde yükseldiğini fark eden kaymakamlık çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
Duman nedeniyle binada bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, itfaiye ekiplerinden detaylı bilgi alarak incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebini tespit etmek inceleme başlatıldı.
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği | Video