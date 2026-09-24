SON DAKİKA... Bayrampaşa’da feci kaza! Savrulan araç berber dükkanına daldı: 2’si ağır 5 yaralı!

'TEMİZLİK GÖREVLİSİ AĞIR YARALANDI'

Caddede fotoğrafçı dükkanı olan Zeki Tugay, "Otomobildekiler hızlı geliyordu galiba. Aşağıdan yukarıya çıkan araç vurunca bu tarafa doğru arabayı savurdu. Görevli arkadaş ile bir tane amcamız vardı. Birisini kaybettik diye düşünüyoruz. Yaralıları ambulansa aldılar. Temizlik görevlisi ağır yaralandı. Sokak arasında böyle bir kazanın olması şaşkınlık veriyor. Benim iş yerimde çok hasar yok ama berber dükkanında hasar var" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör