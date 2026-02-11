SON DAKİKA: Bebek sahilindeki görüntüler çok konuşulmuştu: Trafiği kapatıp aracında dans eden gizem k. hakkında yeni karar!

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek sahil yolunda meydana geldi. 31 AB 333 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Gizem K., henüz bilinmeyen bir nedenle aracını yolun ortasında durdurdu. Kısa sürede kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, olay yerine gelen polis ekiplerinin "yolu aç" uyarıları ise yanıtsız kaldı.