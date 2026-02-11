Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Bebek sahilindeki görüntüler çok konuşulmuştu: Trafiği kapatıp aracında dans eden gizem k. hakkında yeni karar!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 11:29 Son Güncelleme: 11.02.2026 12:02

SON DAKİKA: Bebek sahilindeki görüntüler çok konuşulmuştu: Trafiği kapatıp aracında dans eden gizem k. hakkında yeni karar!

İstanbul Beşiktaş’ta dün öğlen saatlerinde trafiği birbirine katan ve araç içinde dans ettiği görüntülerle gündeme oturan Gizem K. (29) hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bebek sahil yolunda aracını durdurup trafiği felç eden genç kadının, savcılık kararıyla hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA: Bebek sahilindeki görüntüler çok konuşulmuştu: Trafiği kapatıp aracında dans eden gizem k. hakkında yeni karar!
  • ABONE OL

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek sahil yolunda meydana geldi. 31 AB 333 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Gizem K., henüz bilinmeyen bir nedenle aracını yolun ortasında durdurdu. Kısa sürede kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, olay yerine gelen polis ekiplerinin "yolu aç" uyarıları ise yanıtsız kaldı.

GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında otomobilinin içine kapanan kadın, yüksek sesli müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Polisin tüm ikazlarına rağmen araçtan inmeyen Gizem K., bir yandan kornaya basarken bir yandan da aynaya bakarak ruj sürdü.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA!

Bebek'te trafiği kapatıp aracında dans etmişti: Hastaneye yatırıldı | Video

Olay yerine çekici ve itfaiye ekiplerinin sevk edilmesi üzerine panikleyen kadın, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

AİLESİNDEN "BİPOLAR BOZUKLUK" AÇIKLAMASI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Gizem K.'nın ailesi, emniyette verdikleri ifadede genç kadının bipolar bozukluğu olduğunu belirtti. Aile, Gizem K.'nın düzenli kullanması gereken ilaçlarını almadığı dönemlerde bu tarz kontrol dışı davranışlar sergilediğini ifade etti.

HASTANEYE YATIRILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Gizem K. hakkında karar verildi. Genç kadın, savcılık talimatıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bebek sahilindeki görüntüler çok konuşulmuştu: Trafiği kapatıp aracında dans eden gizem k. hakkında yeni karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz