SON DAKİKA: Bebek sahilindeki görüntüler çok konuşulmuştu: Trafiği kapatıp aracında dans eden gizem k. hakkında yeni karar!

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek sahil yolunda meydana geldi. 31 AB 333 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Gizem K., henüz bilinmeyen bir nedenle aracını yolun ortasında durdurdu. Kısa sürede kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, olay yerine gelen polis ekiplerinin "yolu aç" uyarıları ise yanıtsız kaldı.
GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU
Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında otomobilinin içine kapanan kadın, yüksek sesli müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Polisin tüm ikazlarına rağmen araçtan inmeyen Gizem K., bir yandan kornaya basarken bir yandan da aynaya bakarak ruj sürdü.
İLGİNÇ ANLAR KAMERADA!
AİLESİNDEN "BİPOLAR BOZUKLUK" AÇIKLAMASI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Gizem K.'nın ailesi, emniyette verdikleri ifadede genç kadının bipolar bozukluğu olduğunu belirtti. Aile, Gizem K.'nın düzenli kullanması gereken ilaçlarını almadığı dönemlerde bu tarz kontrol dışı davranışlar sergilediğini ifade etti.
HASTANEYE YATIRILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Gizem K. hakkında karar verildi. Genç kadın, savcılık talimatıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.