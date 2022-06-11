Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Benzin fiyatı ne kadar, bugün motorine zam geldi mi? 11 Haziran akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.6.2022 09:09 Son Güncelleme: 11.6.2022 09:09

SON DAKİKA: Benzin fiyatı ne kadar, bugün motorine zam geldi mi? 11 Haziran akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?

SON DAKİKA: Benzin fiyatı ne kadar, bugün motorine zam geldi mi? 11 Haziran akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?

Benzin fiyatı, yaşanan son zamların ardından araç sahipleri için araştırma konusu halini aldı. Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatının artışı sebebiyle zamlanan akaryakıt fiyatları dün tekrar artış gösterdi. Global piyasalarda yaşanan hareketlilik sonucu yaşanan gelişmeler, bugün mazot, motorin, LPG, akaryakıt, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, mazot ve motorine zam geldi mi gibi sorularla araştırılıyor. 11 Haziran benzin fiyatları ve güncel rakamlar merak ediliyor. Peki bugün bir depo ne kadara doluyor, benzinin litresi kaç TL? İşte yaşanan son zam sonrası Ankara, İzmir, İstanbul'da motorin, akaryakıt mazot ve benzin fiyatı...

Benzin zammı sonrası milyonlarca araç sahibi akaryakıt istasyonlarındaki son durumu "benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?" sorusuyla inceliyor. Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı 2022 yılı başından bu yana brent petroldeki hareketlilik dolayısıyla artış gösterdi. Son olarak dün gelen benzin zammının ardından vatandaşlar İzmir, Ankara ve İstanbul'da bugün benzinin litresi kaç TL oldu, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL sorularıyla inceleme yapıyor. Dün ABD son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyelerine ulaştığını duyurdu. Hal böyle olunca uluslararası piyasalarda hareketlilik ivme kazandı. Buna bağlı olarak şekillenen 11 Haziran 2022 motorin ve benzin fiyatları listesi sabah.com.tr'de İşte güncel benzin fiyatı ve akaryakıt fiyatları...

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL VERİLER - 11 HAZİRAN 2022

İşte son zamla birlikte İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları ve il il güncel rakamlar;

SON DURUM BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.

ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? GÜNCEL BENZİN FİYATI 2022

İşlerinden dönecek vatandaşların çoğu, benzine zam geldi mi, güncel benzin fiyatı ne kadar sorusunu yöneltmektedir. Benzine dün akşam zam yapıldı. Benzin şu an itibariyle 28 TL olarak birçok yerden işlem görüyor. Benzine gelen zammın sebepleri arasında döviz kurundaki dalgalanma, Brent petrolün yükselişi, ABD'nin dolar basımını azaltması ve dünya genelinde oluşan ekonomik kriz olarak görülüyor.

11 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Ankara'da bir litre benzin fiyatı 28,52 TL

Ankara'da bir litre motorin fiyatı 27,97 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,83 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,82 TL

İSTANBUL BENZİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 28,41 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 28,42 TL

İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI

İzmir'de bir litre benzin fiyatı 28,54 TL

İzmir'de bir litre benzin fiyatı 27,98 TL

ANTALYA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.97 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12,42 TL

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 12,29 TL

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 12,09 TL

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