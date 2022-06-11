Benzin zammı sonrası milyonlarca araç sahibi akaryakıt istasyonlarındaki son durumu "benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?" sorusuyla inceliyor. Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı 2022 yılı başından bu yana brent petroldeki hareketlilik dolayısıyla artış gösterdi. Son olarak dün gelen benzin zammının ardından vatandaşlar İzmir, Ankara ve İstanbul'da bugün benzinin litresi kaç TL oldu, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL sorularıyla inceleme yapıyor. Dün ABD son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyelerine ulaştığını duyurdu. Hal böyle olunca uluslararası piyasalarda hareketlilik ivme kazandı. Buna bağlı olarak şekillenen 11 Haziran 2022 motorin ve benzin fiyatları listesi sabah.com.tr'de İşte güncel benzin fiyatı ve akaryakıt fiyatları...
İşte son zamla birlikte İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları ve il il güncel rakamlar;
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.
Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.
ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.
İşlerinden dönecek vatandaşların çoğu, benzine zam geldi mi, güncel benzin fiyatı ne kadar sorusunu yöneltmektedir. Benzine dün akşam zam yapıldı. Benzin şu an itibariyle 28 TL olarak birçok yerden işlem görüyor. Benzine gelen zammın sebepleri arasında döviz kurundaki dalgalanma, Brent petrolün yükselişi, ABD'nin dolar basımını azaltması ve dünya genelinde oluşan ekonomik kriz olarak görülüyor.
ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATI
Ankara'da bir litre benzin fiyatı 28,52 TL
Ankara'da bir litre motorin fiyatı 27,97 TL
İSTANBUL MOTORİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,83 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,82 TL
İSTANBUL BENZİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 28,41 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 28,42 TL
İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI
İzmir'de bir litre benzin fiyatı 28,54 TL
İzmir'de bir litre benzin fiyatı 27,98 TL
ANTALYA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL
GÜNCEL LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.97 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12,42 TL
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 12,29 TL
İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 12,09 TL