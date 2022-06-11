Benzin zammı sonrası milyonlarca araç sahibi akaryakıt istasyonlarındaki son durumu "benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?" sorusuyla inceliyor. Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı 2022 yılı başından bu yana brent petroldeki hareketlilik dolayısıyla artış gösterdi. Son olarak dün gelen benzin zammının ardından vatandaşlar İzmir, Ankara ve İstanbul'da bugün benzinin litresi kaç TL oldu, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL sorularıyla inceleme yapıyor. Dün ABD son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyelerine ulaştığını duyurdu. Hal böyle olunca uluslararası piyasalarda hareketlilik ivme kazandı. Buna bağlı olarak şekillenen 11 Haziran 2022 motorin ve benzin fiyatları listesi sabah.com.tr'de İşte güncel benzin fiyatı ve akaryakıt fiyatları...

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL VERİLER - 11 HAZİRAN 2022

İşte son zamla birlikte İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları ve il il güncel rakamlar;