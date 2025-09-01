Son dakika | Beşiktaş’ta yanık izleriyle bulunan ’bebek cesedi’ vahşetinde korkunç detaylar: Cani annenin ilk sözleri ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta çöpleri toplayan belediye personeli konteyner içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde çöpleri toplayan belediye personelleri metruk binanın önünde bulunan konteyner içerisinde hareketsiz halde bebek buldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kordonu yeni kesilmiş bebeğin hayatını kaybettiğini ve vücudunda çeşitli yanıklar olduğunu belirledi. Ekipler, sokakta şerit çekerek çalışma yaptı. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
KAZAN DAİRESİNDE DOĞURMUŞ
Beşiktaş Asayiş Büro ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bebeği öldürüp çöpe atan şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından 3 çocuk annesi Elif A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürüldü.
Bebeği kendi imkanlarıyla binanın kazan dairesinde doğurduğu öğrenilen şüphelinin, makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu öne sürüldü. Cinayetin ardından Elif A.'nın, bebeğin cesedini bir kutuyla metruk binanın önündeki çöp konteynerına attığı ve ateşe verdiği ortaya çıktı. Şüphelinin, bebeği çöpe attıktan sonra market alışverişine çıktığı öğrenildi.
"HAMİLE OLDUĞUMU GEÇ FARK ETTİM ALDIRAMADIM"
Gözaltına alınan cani kadın Gayrettepe Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. 3 Çocuk annesi Elif A. bir süredir boşanma sürecinde olduğu eşinden Mayıs ayında resmi olarak ayrılmıştı. İddiaya göre bu süre zarfında E.Y. ile imam nikahlı olarak yaşamaya başladı.
Bir süre sonra hamile olduğunu öğrenen Elif A. bu durumu çevresindekilerden gizledi. 30 Ağustos günü Akşam saatlerinde yaşadıkları apartmanın kazan dairesinde tek başına doğum yapan Elif A. bebeğe makas ile zarar verdi ardından çöp poşetine koyup konteynerin kenarına bıraktı. İddiaya göre orada ceset yok olsun diye bir de ateş yaktı.
ÇÖPE ATIP ATEŞE VERMİŞ
Şüpheli birinci dereceden yakınını kasten öldürmekten adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Amirliğindeki ilk beyanında; "Eşimden ayrıldım, imam nikahlı erkek arkadaşımdan hamile olduğumu geç farkettim. Bu yüzden bebeği aldıramadım. Olay günü kimseye fark ettirmeden kazan dairesinde doğum yaptım. Sonra çöpe attım" dediği öne sürüldü.
Şüphelinin doğumdan sonra makasla kesiler yaparak kız bebeğini öldürdüğü, ardından da bıraktığı yerde ateşe verdiği öne sürüldü.