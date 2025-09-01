Son dakika | Beşiktaş’ta yanık izleriyle bulunan ’bebek cesedi’ vahşetinde korkunç detaylar: Cani annenin ilk sözleri ortaya çıktı!

Bir süre sonra hamile olduğunu öğrenen Elif A. bu durumu çevresindekilerden gizledi. 30 Ağustos günü Akşam saatlerinde yaşadıkları apartmanın kazan dairesinde tek başına doğum yapan Elif A. bebeğe makas ile zarar verdi ardından çöp poşetine koyup konteynerin kenarına bıraktı. İddiaya göre orada ceset yok olsun diye bir de ateş yaktı.