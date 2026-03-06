SON DAKİKA… Beyaz Saray’da Donald Trump için sıradışı ayin! Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Etrafını sarıp dua ettiler

ABD ORDUSU İÇİN KORUMA TALEBİ

Zorlu bir savaş sürecinden geçildiğine dikkat çekilen duada, sadece Trump için değil, sahada görev yapan Amerikan askerleri için de koruma istendi. Duada "Onun için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Birliklerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Başkanımıza bu büyük ulusu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmen için dua ediyoruz" İfadelerine yer verildi.