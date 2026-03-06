SON DAKİKA… Beyaz Saray’da Donald Trump için sıradışı ayin! Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Etrafını sarıp dua ettiler

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı, yedinci gününe girerken çatışmalar şiddetlendi. ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te sıra dışı bir buluşma gerçekleştirdi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan kalabalık bir grup, Trump için toplanıp dua etti. Evanjelik retoriğinin tüm unsurlarının sergilendiği ayinde, birçok katılımcı Trump'ın etrafında kenetlenerek ellerini üzerine koyduğu anlar dikkat çekti.
ELLERİNİ OMUZLARINA VE SIRTINA KOYARAK DUA ETTİLER
Trump'ın çalışma masasının başında oturduğu, etrafını saran grubun ise ellerini başkanın omuzlarına ve sırtına koyarak dua ettikleri anlar, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Oval Ofis'teki bu dikkat çekici anlarda katılımcılar, ABD'nin içinden geçtiği zorlu süreçte ilahi rehberlik ve koruma dileklerini dile getirdi.
Oval Ofis'te Donald Trump için dua halkası | Video
TRUMP'A DESTEK VE BEREKET DUASI
Oval Ofis'te Trump için yapılan ayinde, "Rab'bim, bugün senin huzuruna çıkmaktan ve Başkanımızın kollarını yukarı kaldırmaktan onur duyuyoruz. Senin bereketinin ve lütfunun onun üzerinde kalmaya devam etmesi için dua ediyoruz. Göklerden gelen bilgeliğin onun kalbine ve zihnine dolması için dua ediyoruz; Rab'bim, bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorlu zamanlarda ona yol göster" sözleriyle manevi rehberlik dilendi.
ABD ORDUSU İÇİN KORUMA TALEBİ
Zorlu bir savaş sürecinden geçildiğine dikkat çekilen duada, sadece Trump için değil, sahada görev yapan Amerikan askerleri için de koruma istendi. Duada "Onun için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Birliklerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Başkanımıza bu büyük ulusu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmen için dua ediyoruz" İfadelerine yer verildi.
BÖLÜNMEZ ULUS VE "İSA" VURGUSU
Duanın son bölümünde ABD'nin kuruluş felsefesine dini bir atıf yapılarak, "Baba, hepimiz Tanrı'nın altında, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle tek bir ulus olmaya geri dönerken, senin göksel bereketini onun üzerine diliyoruz." sözleri sarf edildi. Ayin, "İsa'nın adıyla..." bitiş cümlesiyle noktalandı.