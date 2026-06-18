Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Beylikdüzü imar soruşturmasında 16 tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:49

SON DAKİKA | Beylikdüzü imar soruşturmasında 16 tutuklama talebi

Son dakika... İstanbul’da imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı belirlenen ve buna rağmen iskan belgesi verilen yapılarla ilgili yürütülen soruşturmada 16 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SON DAKİKA | Beylikdüzü imar soruşturmasında 16 tutuklama talebi
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Son dakika... İstanbul'da imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı belirlenen ve buna rağmen iskan belgesi verilen yapılarla ilgili yürütülen soruşturmada 16 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #BEYLİKDÜZÜ

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SON DAKİKA | Beylikdüzü imar soruşturmasında 16 tutuklama talebi
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