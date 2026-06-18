SON DAKİKA | Beylikdüzü imar soruşturmasında 16 tutuklama talebi

Son dakika... İstanbul'da imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı belirlenen ve buna rağmen iskan belgesi verilen yapılarla ilgili yürütülen soruşturmada 16 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör