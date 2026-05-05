SON DAKİKA| Beylikdüzü’nde otomobilde sır ölüm: ’İntihar etti’ dediler, gerçek bambaşka çıktı!

Mustafa Kemal Kayış

"KORKTUM VE KAÇTIM" DEDİ AMA GERÇEKLERDEN KAÇAMADI

Olay sırasında araçta olan K.B.'nin polise verdiği ifade ise şüpheleri daha da artırdı. K.B., "Ben aracın ön tarafında oturuyordum. O arkadaydı. Bir anda silah patladı. İntihar ettiğini anlayınca korktum, araçtan inip kaçtım." diyerek kendini savundu. Ancak tecrübeli cinayet dedektifleri bu ifadenin peşini bırakmadı. Derinleştirilen soruşturmada, hayatını kaybeden Kayış'ın araçtaki şahıslara bir miktar borcu olduğu ortaya çıkınca, cinayet şüphesi kesinlik kazandı. Görenlerin gözlerine inanamadığı bu trajik olayın altından alacak verecek meselesi çıktı.