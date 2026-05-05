SON DAKİKA| Beylikdüzü’nde otomobilde sır ölüm: ’İntihar etti’ dediler, gerçek bambaşka çıktı!

İstanbul Beylikdüzü'nde otomobilde ceset bulunmasıyla başlayan olaylar zinciri, duyanları şaşkına çevirdi. Adnan Kahveci Mahallesi'nde 2 Mayıs günü gelen şüpheli bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Ekipler otomobile yaklaştıklarında, arka koltukta Mustafa Kemal Kayış'ın (45) silahla vurulmuş bedeniyle karşılaştı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, 7.65 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ile bir adet mermi çekirdeği ele geçirildi.
AKILLARA DURGUNLUK VEREN "İNTİHAR" İDDİASI
Olayın ardındaki sır perdesini aralamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay anında maktul ile aynı araçta bulunduğu tespit edilen 3 şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında anlattıkları ise akıllara durgunluk veren cinstendi. Birlikte dolaştıklarını belirten şüpheliler, Mustafa Kemal Kayış'ın kendini vurarak intihar ettiğini öne sürdü. İfade tutanaklarına göre; şüphelilerden ikisi alışveriş yapmak üzere markete gitmiş, otomobilde sadece maktul ile K.B. isimli şahıs yalnız kalmıştı.
Mustafa Kemal Kayış
"KORKTUM VE KAÇTIM" DEDİ AMA GERÇEKLERDEN KAÇAMADI
Olay sırasında araçta olan K.B.'nin polise verdiği ifade ise şüpheleri daha da artırdı. K.B., "Ben aracın ön tarafında oturuyordum. O arkadaydı. Bir anda silah patladı. İntihar ettiğini anlayınca korktum, araçtan inip kaçtım." diyerek kendini savundu. Ancak tecrübeli cinayet dedektifleri bu ifadenin peşini bırakmadı. Derinleştirilen soruşturmada, hayatını kaybeden Kayış'ın araçtaki şahıslara bir miktar borcu olduğu ortaya çıkınca, cinayet şüphesi kesinlik kazandı. Görenlerin gözlerine inanamadığı bu trajik olayın altından alacak verecek meselesi çıktı.
1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki çapraz sorguları ve yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; olay anında arka koltuktaki sır ölümü aydınlatacak kilit isim olan K.B., "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.