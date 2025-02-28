SON DAKİKA! Beyoğlu’nda 19 yaşındaki genci tekme - tokat darp ederek ölümüne neden olmuşlardı: Çocuk magandaların cezası açıklandı

Kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuklar E.A., E.D. ve M.E.D.'yi 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan, olay tarihinde 15 yaşını bitirdikleri 18 yaşından küçük oldukları da dikkate alınarak 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Heyet, suça sürüklenen çocuk E.Ö.'yü ise aynı suçtan 15 yaşından küçük olduğu dikkate alınarak 2 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Ayrıca suça sürüklenen çocuklar hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı devamına karar verildi.

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''BU KARARIN HUKUKİ SÜREÇ ÇERÇEVESİNDE ÜST MAHKEMELER TARAFINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP EDECEĞİZ''

Verilen kararın ardından müşteki avukatı Abdulhamit Aslan, ''Müvekkilimizin yaşamını yitirdiği bu elim olayda, mahkeme tarafından verilen karar büyük bir hukuki tartışmaya yol açmıştır. Her ne kadar maktülde önceden var olan bir tümör olduğu belirtilse de, yapılan otopsi raporu ölüm nedenini doğrudan yaralamaya bağlı gelişen komplikasyon olarak göstermektedir. Maktülün hayatını kaybettiği bir olayın yalnızca taksirle yaralama kapsamında değerlendirilmesi, ceza hukukunun en temel prensiplerine aykırıdır. Bu kararın hukuki süreç çerçevesinde üst mahkemeler tarafından yeniden değerlendirilmesini talep edeceğiz. Adaletin tecelli etmesi adına hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.' İfadelerini kullandı.