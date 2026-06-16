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Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:11 Son Güncelleme: 16.06.2026 09:12

SON DAKİKA | Beyoğlu'nda korkutan kaza: Belediye aracı refüje çarptı!

SON DAKİKA | Beyoğlu'nda belediye yol yıkama aracının şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol yıkama aracında hasar oluştu.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Beyoğlu’nda korkutan kaza: Belediye aracı refüje çarptı!
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Kaza, Tepebaşı Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye yol yıkama aracının şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Demir korkulukları parçalayan araç askıda kaldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken belediye yol yıkama aracında hasar oluştu. Yol yıkama aracının kaldırılması için çekici bekleniyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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SON DAKİKA | Beyoğlu'nda korkutan kaza: Belediye aracı refüje çarptı!
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