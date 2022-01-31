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Giriş Tarihi: 31.1.2022 04:17 Son Güncelleme: 31.1.2022 04:36

Son dakika: Bingöl 4.7'lik depremle sallandı

Son dakika: Bingöl 4.7’lik depremle sallandı

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Bingöl'ün Yayladere ilçesinde saat 3.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem büyük paniğe neden olurken, şu ana kadar can ve mal kaybına dair olumsuz bir durumun bulunmadığı öğrenildi

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem büyük paniğe neden olurken, şu ana kadar can ve mal kaybına dair olumsuz bir durumun bulunmadığı öğrenildi.



"ŞU AN İTİBARIYLA BİZLERE ULAŞAN BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Vali Ekinci, saat 03.49'da Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

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Son dakika: Bingöl 4.7'lik depremle sallandı
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