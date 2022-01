Son dakika: Bingöl 4.7’lik depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl 'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem büyük paniğe neden olurken, şu ana kadar can ve mal kaybına dair olumsuz bir durumun bulunmadığı öğrenildi.Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.Vali Ekinci, saat 03.49'da Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu."Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.