Son dakika | Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü soruşturmasında yeni gelişme: Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, örgüt üyeleri tarafından sosyal medyada örgüt lehine propaganda yapıldığı ve kamuoyunda algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

72 ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI

Yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan 30 Ocak 2024 tarihli iddianame ile aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan, 59 şüpheli hakkında ise "örgüte üye olma, yardım etme ve propaganda yapma" suçlarından kamu davası açılmıştı. Toplam 72 şüpheliden 4'ünün tutuklu, 42'sinin ise firari olduğu bildirildi. Dava İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2024/60 esas sayılı dosyası üzerinden görülüyor.

16 OCAK 2026 CELSESİNDE ARA KARARLAR

16 Ocak 2026 tarihli duruşmada mahkeme, hakkında yakalama emri bulunan sanıklar yönünden yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar vermişti. Sanıklar Atalay Coşkun ve Sinan Marangozoğlu hakkındaki yakalama emirlerinin kaldırılarak yurt dışı istinabe işlemleri için usuli işlemlerin tamamlanmasına hükmedilmişti.

ADLİ TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Mahkeme ayrıca savunması alınamayan sanıkların ifadelerinin alınabilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına, tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar vermişti. Sanık Bahaettin Selçuk Hazineci'ye ilişkin bazı taşınmazlar üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığı, eksik hususların giderilmesinin beklendiği belirtilmişti. Mahkeme heyeti, yargılamanın 12 Haziran 2026 tarihine ertelenmesine karar vermişti.