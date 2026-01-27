Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Biri 17 diğeri 19 yaşında! Online oyunda başlayan kavga cezaevinde bitti: Alıkoydu, darp etti, videoya çekti!
Giriş Tarihi: 27.01.2026 09:51 Son Güncelleme: 27.01.2026 09:58

SON DAKİKA… Akran şiddeti bu kez çevrimiçi oyuna taşındı! Adana’da 17 yaşındaki R.G., internet üzerinden oynanan bir oyun platformunda tanıştığı Miraç Taylan A.’ya (19) küfürler yağdırdı! Durumu hazmedemeyen Miraç Taylan A., ‘yemek yeme’ bahanesiyle buluştuğu R.G.’yı araca bindirip alıkoydu ve darp etmeye başladı! Bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G. (17), bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. (19) ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre, Miraç Taylan A.'ya küfür etti.

Bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek bahanesiyle buluşmaya davet etti. R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. (17) ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın (22) taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.

ARACI BOŞ ARAZİYE ÇEKİP DARP ETTİLER

Şüpheliler, yanlarına aldığı R.G. ile birlikte boş bir araziye gitti. Otomobili durduran şüphelilerden arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darp etmeye başladı. Ön koltuktaki Miraç Taylan A. ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde R.G.'nin ağlayarak, özür dilediği anlar yer aldı. H.A.D., tokat ve yumruklarla darp ettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ailesine durumu anlatan R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A. saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

