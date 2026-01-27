SON DAKİKA... Biri 17 diğeri 19 yaşında! Online oyunda başlayan kavga cezaevinde bitti: Alıkoydu, darp etti, videoya çekti!

Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G. (17), bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. (19) ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre, Miraç Taylan A.'ya küfür etti.
Bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek bahanesiyle buluşmaya davet etti. R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. (17) ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın (22) taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.
Görüntülerde R.G.'nin ağlayarak, özür dilediği anlar yer aldı. H.A.D., tokat ve yumruklarla darp ettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ailesine durumu anlatan R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A. saklandıkları evlerde gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.