SON DAKİKA... Biri 17 diğeri 19 yaşında! Online oyunda başlayan kavga cezaevinde bitti: Alıkoydu, darp etti, videoya çekti!

Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G. (17), bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. (19) ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre, Miraç Taylan A.'ya küfür etti.