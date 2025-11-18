SON DAKİKA: Böcek ailesinin feci ölümünde şok detay! Otel sahibi ’odayı görebilir miyiz’ sorusuna dikkat çeken cevap

OLAY YERİNDE ÇARPICI ANLAR: OTEL SAHİBİ ODAYI GÖSTERMEDİ!

"Kendilerine o odayı görebilir miyiz diye sorduk? Otel sahibi bunu kabul etmedi ve oda numarasını dahi söylemedi." Bu ret cevabının ardından bir sonraki gün, facianın yaşandığı odanın alt katında haşere ilaçlaması firması tarafından bir uygulama yapıldığı bilgisi geldi. O ilaçlamanın yapıldığı alandan hayli yoğun bir kokunun bulunduğu da bilgiler arasında.