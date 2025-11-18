SON DAKİKA: Böcek ailesinin feci ölümünde şok detay! Otel sahibi ’odayı görebilir miyiz’ sorusuna dikkat çeken cevap

İstanbul Fatih'te dört kişilik Böcek ailesinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada korkunç bir ihmal zinciri ortaya çıktı. İlk şüpheler gıda zehirlenmesine yoğunlaşmışken, detaylı araştırmalar sonucu facianın asıl nedeninin, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasından sızan ve panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasal olabileceği belirlenirken olayın yaşandığı ilk gün otelin bulunduğu alana giden ekipler ve muhabirler, otel sahibiyle görüşme fırsatı bulduğu ve otel sahibinin tavrının şüpheleri artırdığı görülüyor.
OLAY YERİNDE ÇARPICI ANLAR: OTEL SAHİBİ ODAYI GÖSTERMEDİ!
"Kendilerine o odayı görebilir miyiz diye sorduk? Otel sahibi bunu kabul etmedi ve oda numarasını dahi söylemedi." Bu ret cevabının ardından bir sonraki gün, facianın yaşandığı odanın alt katında haşere ilaçlaması firması tarafından bir uygulama yapıldığı bilgisi geldi. O ilaçlamanın yapıldığı alandan hayli yoğun bir kokunun bulunduğu da bilgiler arasında.
HİBRİT ZEHİRLENME İHTİMALİ VE ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ
Soruşturma, ilk şüpheli olan gıda zehirlenmesi ihtimalinden, panzehiri olmayan ve son derece ölümcül olduğu bilinen Alüminyum Fosfit kaynaklı kimyasal zehirlenme üzerine yoğunlaştı. Uzmanlar ve soruşturma ekipleri, hem ilk günlerdeki gıda şüphesi hem de ortaya çıkan ilaçlama detayı ışığında, yeni bir ihtimali değerlendiriyor:
"Bu durum, ailenin hem oral yolla (gıda) aldıkları bir zehirle zayıflamış olmaları hem de ilaçlama sonucu solunum yoluyla alınan kimyasalların neden olduğu hibrit bir zehirlenme olabilir."
Özellikle zehrin önce akciğere ulaşıp kanamaya yol açtığı, ardından kana karışıp beyne ilerlediği tahmin ediliyor. Ekipler, bu korkunç facianın nedenini kesinleştirmek için aileden alınan kan örneklerinin toksikoloji raporunu bekliyor.
DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İncelemeler sonucu toplam 11 kişi gözaltına alınırken, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından ilk gün gözaltına alınan lokumcu, midyeci, kokoreççi ve kafe çalışanından oluşan 4 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.