SON DAKİKA: Boğaz’daki yarışta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’dan acı haber: Annesi gözyaşları içinde teşhis etti!

Giriş Tarihi: 22.01.2026 14:46

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında suların derinliklerinde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un cansız bedeni bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA eşleşmesinin ardından acılı anne Galina Svechnikov, oğlunu teşhis etti.

İstanbul'un simge organizasyonlarından biri olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, geçtiğimiz Ağustos ayında büyük bir trajediye sahne olmuştu. Yarışmacılardan biri olan profesyonel yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında gözden kaybolmuştu. Günler süren arama çalışmalarının ardından bulunan cesedin kimliği, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) netlik kazandı.

DNA TESTİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Beşiktaş açıklarında mayo ile bulunan bir erkek cesedi, kimlik tespiti için Bahçelievler'de bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Rusya'dan gelen anne Galina Svechnikov ve babasından alınan DNA örnekleri, bulunan cesetle eşleşti. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, kayıp Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu resmen doğrulandı.

ADLİ TIP'TA DUYGU DOLU ANLAR: "ANNEMİN KONUŞACAK HALİ YOK"

Teşhis işlemleri için bugün bir kez daha Adli Tıp Kurumu'na gelen anne Galina Svechnikov, evladının cansız bedenini gördüğünde adeta yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan acılı anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

"CENAZEYİ GÖRÜNCE ÇOK KÖTÜ OLDU"

Aile yakını Aila, kurum çıkışında yaptığı açıklamada durumun vahametini şu sözlerle özetledi: "Annemin konuşacak hali yok. Hiçbir kelime söyleyemiyor. Şu anda cenaze ve transfer evraklarını yetiştirmemiz gerekiyor. Anne cenazeyi görünce çok kötü oldu."

CENAZE ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesinin, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere ülkesine nakledileceği öğrenildi. Rusya'ya transfer işlemleri sürerken, spor dünyasını yasa boğan bu olayla ilgili soruşturma süreci de titizlikle takip ediliyor.

