Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bolu otoyolunda can pazarı! Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 10 yaralı
Giriş Tarihi: 12.8.2025 08:19 Son Güncelleme: 12.8.2025 08:25

Son dakika haberi: Bolu'da sebze yüklü kamyona çarpan otobüste can pazarı yaşandı. Kazada şoför hayatını kaybederken 10 tane yolcu ise yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam

Son dakika haberi: Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda soğan yüklü kamyona çarpan yolcu otobüsünün şoförü Gürkan Güner hayatını kaybederken, otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bahçeköy köyü mevkisinde meydana geldi.



Malatya'dan İstanbul'a gidenlerin içinde bulunduğu Gürkan Güner yönetimindeki 23 AFS 741 plakalı yolcu otobüsü, Yusuf S. yönetimindeki 05 ABV 303 plakalı soğan yüklü kamyona arkadan çarptı.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1'i ağır 10 kişi ise yaralandı.



Kazada sıkışarak yaralanan ve ismi öğrenilemeyen muavin, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

