SON DAKİKA | Borsa Manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında sorgulanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yapılan açıklamada "SPK'nın 09.03.2026 tarihli Denetleme Raporunda "Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK)" payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiği tespit edilmiştir. 22.09.2026 tarihinde yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, 25.09.2026 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

5 kişinin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ederken, 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına olan 11 şüpheli de ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör