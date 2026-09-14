Son Dakika | Borsa spekülatörlerine soruşturma: Sosyal medya manipülatörleri için düğmeye basıldı

Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da son dönemde artan sosyal medya odaklı spekülasyon ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı düğmeye bastı.
Başsavcılık, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya küçük yatırımcıların kararlarını olumsuz yönde etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı.
JANDARMA SİBER EKİPLERİ DEVREDE
Soruşturma kapsamında Başsavcılık, manipülatif paylaşımlarla piyasa dengesini bozmaya çalışan şüphelilerin kriz odaklı dijital ayak izlerini takip etmek için harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve somut delillerin toplanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği, 11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.