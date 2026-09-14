Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika | Borsa spekülatörlerine soruşturma: Sosyal medya manipülatörleri için düğmeye basıldı
Giriş Tarihi: 14.09.2026 09:47 Son Güncelleme: 14.09.2026 09:56

Son Dakika | Borsa spekülatörlerine soruşturma: Sosyal medya manipülatörleri için düğmeye basıldı

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesapları hakkında harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği, 11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
Son Dakika | Borsa spekülatörlerine soruşturma: Sosyal medya manipülatörleri için düğmeye basıldı
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Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da son dönemde artan sosyal medya odaklı spekülasyon ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı düğmeye bastı.

Başsavcılık, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya küçük yatırımcıların kararlarını olumsuz yönde etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı.

JANDARMA SİBER EKİPLERİ DEVREDE

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, manipülatif paylaşımlarla piyasa dengesini bozmaya çalışan şüphelilerin kriz odaklı dijital ayak izlerini takip etmek için harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve somut delillerin toplanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.

Siber suçlarla mücadele ekipleri, asılsız haberlerle hisse fiyatlarını yapay şekilde etkileyip haksız kazanç sağlayan ve vatandaşları mağdur eden hesapların arkasındaki isimleri tek tek tespit etmek üzere geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 6 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği, 11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Son Dakika | Borsa spekülatörlerine soruşturma: Sosyal medya manipülatörleri için düğmeye basıldı
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