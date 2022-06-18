Son dakika Brent petrol fiyatı ne kadar?1 varil Brent petrol kaç dolar oldu? 18 Haziran petrol fiyatları!

Brent petrol fiyatı ne kadar sorusu sürekli sorulmaktadır. Daha Pandemi başlamadan önce 10 dolar altında olan fiyatlar, şu an 100 seviyesi üzerine geldi. Bu sebeple birçok ülkede akaryakıt fiyatlarında artış ileri seviyede oldu. Rus Ukrayna savaşı ve dünya genelindeki enflasyon, fiyatların artmasına neden oldu. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar? İşte 18 Haziran petrol fiyatları!