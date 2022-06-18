Haberler Yaşam Haberleri Son dakika Brent petrol fiyatı ne kadar?1 varil Brent petrol kaç dolar oldu? 18 Haziran petrol fiyatları!
Giriş Tarihi: 18.6.2022 18:38

Son dakika Brent petrol fiyatı ne kadar?1 varil Brent petrol kaç dolar oldu? 18 Haziran petrol fiyatları!

Son dakika Brent petrol fiyatı ne kadar?1 varil Brent petrol kaç dolar oldu? 18 Haziran petrol fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın dünya genelindeki en temel sebebi Brent petrol fiyatının gittikçe artmasıdır. Uluslararası piyasada akacak petrol az kaldığı için değeri gittikçe yükselen ürün, böylece akaryakıt fiyatlarının artmasına sebep oldu. Rus petrolü ve doğal gazının ambargo yemesi sonrası fiyatlar oldukça fırladı. Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar oldu sorusu sürekli soruluyor. İşte 18 Haziran Brent petrol fiyatı güncel listesi!

Brent petrol fiyatı ne kadar sorusu sürekli sorulmaktadır. Daha Pandemi başlamadan önce 10 dolar altında olan fiyatlar, şu an 100 seviyesi üzerine geldi. Bu sebeple birçok ülkede akaryakıt fiyatlarında artış ileri seviyede oldu. Rus Ukrayna savaşı ve dünya genelindeki enflasyon, fiyatların artmasına neden oldu. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar? İşte 18 Haziran petrol fiyatları!

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Dün öğlen saatlerinde 121 dolar olan 1 litre Brent petorl, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Bugün en düşük 112 dolarda gördü.

BRENT PETROL NEDEN DÜŞTÜ?

İngiliz ve ABD merkez bankaları faiz artımına giderek petrole talebin azalmasını sağlaması üzerine Brent Petrol yüzde 6 oranında düştü. Bu baskının ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön vermektedir. Londra Brent olarak da bilinir. Hafif petrol çıkartır. Dünyada sınırlı sayıda hafif petrol olduğu için değeri çok yüksektir. Ağır petrol dünyada çok olsa da çok az şirket çıkarmaya çalışır. Rafine edilmesi kolaydır ve denizden çıkarıldığı için deniz üzerinden dağıtımı oldukça kolaydır.

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Son dakika Brent petrol fiyatı ne kadar?1 varil Brent petrol kaç dolar oldu? 18 Haziran petrol fiyatları!
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