Son dakika Brent petrol fiyatı ne kadar?1 varil Brent petrol kaç dolar oldu? 18 Haziran petrol fiyatları!

Brent petrol fiyatı ne kadar sorusu sürekli sorulmaktadır. Daha Pandemi başlamadan önce 10 dolar altında olan fiyatlar, şu an 100 seviyesi üzerine geldi. Bu sebeple birçok ülkede akaryakıt fiyatlarında artış ileri seviyede oldu. Rus Ukrayna savaşı ve dünya genelindeki enflasyon, fiyatların artmasına neden oldu. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar? İşte 18 Haziran petrol fiyatları!
Dün öğlen saatlerinde 121 dolar olan 1 litre Brent petorl, yüzde 5 azalmayla 113 dolara kadar düştü. Bugün en düşük 112 dolarda gördü.
Dünya petrol piyasasına yön vermektedir. Londra Brent olarak da bilinir. Hafif petrol çıkartır. Dünyada sınırlı sayıda hafif petrol olduğu için değeri çok yüksektir. Ağır petrol dünyada çok olsa da çok az şirket çıkarmaya çalışır. Rafine edilmesi kolaydır ve denizden çıkarıldığı için deniz üzerinden dağıtımı oldukça kolaydır.