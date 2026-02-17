SON DAKİKA: Bursa’da akılalmaz olay! Üniversiteli Gizem’in hayatı karadı! Hiç gitmediği şehirde suç dosyaları açıldı! Meğer...

Bursa'da yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Gizem Y., hayatının şokunu kapısına gelen mahkeme tebligatlarıyla yaşadı. İddiaya göre, Gizem'in 18 yaşındaki kuzeni K.D., genç kızın T.C. kimlik numarasını ve kişisel bilgilerini ele geçirdi. İstanbul'da karıştığı hırsızlık ve cinsel istismar suçlarında kendisini "Gizem Y." olarak tanıtan K.D., polise kimliğini kaybettiğini söyleyerek sahte beyanda bulundu. Bu durum, gerçek Gizem Y.'nin adli siciline peş peşe davalar açılmasına neden oldu.
CEZAEVİNDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR
Olayın vahameti, Gizem Y.'nin avukatı Kemal Kapar'ın yaptığı araştırmayla ortaya çıktı. Dosyaları inceleyen Kapar, müvekkili Gizem Y.'nin sistemde Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu göründüğünü fark etti. Oysa gerçek Gizem Y. o sırada Bursa'daki evindeydi. Yapılan SEGBİS bağlantısında, duruşma salonundaki sanığın aslında kuzeni K.D. olduğu ve suçunu itiraf etmesiyle gerçek ortaya çıktı. Ancak bu itiraf, Gizem'in yaşadığı kabusu bitirmeye yetmedi.
HİÇ GİTMEDİĞİ SAMSUN'DA UYUŞTURUCU DOSYASI AÇILDI
Hakkındaki 6 davanın 4'ünden beraat eden Gizem Y., son darbeyi Samsun'dan gelen bir tebligatla aldı. Samsun'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir başka şüpheli, yine Gizem'in kimlik bilgilerini verdi. Hayatında hiç Samsun'a gitmediğini belirten genç kız, "E-Nabız sistemine girdiğimde uyuşturucu testlerimin pozitif göründüğünü gördüm. Benim adıma denetimli serbestlik kararı verilmiş. Psikolojim bozuldu, üniversite kaydımı sildirmek zorunda kaldım" diyerek isyan etti.
"BEYANA DAYALI KİMLİK TESPİTİ GÜVENLİK SORUNUDUR"
Gizem Y.'nin avukatı Kemal Kapar, yargı ve kolluk birimlerindeki ihmallere dikkat çekti. Kapar, "Müvekkilim sadece sanık yapılmıyor, şüpheliler onun adına başkalarından şikayetçi bile oluyor. Parmak izi bakılmıyor, sistemdeki fotoğrafla yakalanan kişi karşılaştırılmıyor. Sadece beyanla işlem yapılıyor. Bu durum toplum için genel bir güvenlik sorunudur. Yarın bu şahıslar doğum yapsa, Gizem haberi olmadan anne olacak" ifadelerini kullanarak yetkilileri göreve çağırdı.
EĞİTİM HAYATINA KİMLİK HIRSIZLIĞI ENGELİ
Yaşadığı ağır psikolojik baskı ve sürekli adliyelere gitme zorunluluğu nedeniyle Pamukkale Üniversitesi'ndeki eğitimine ara veren Gizem Y., artık bu mağduriyetin son bulmasını istiyor. Genç kızın e-Devlet ve e-Nabız kayıtlarına işlenen bu asılsız verilerin silinmesi için hukuk mücadelesi sürerken, olay sosyal medyada "Kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın" uyarısıyla gündem oldu.