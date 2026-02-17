SON DAKİKA: Bursa’da akılalmaz olay! Üniversiteli Gizem’in hayatı karadı! Hiç gitmediği şehirde suç dosyaları açıldı! Meğer...

HİÇ GİTMEDİĞİ SAMSUN'DA UYUŞTURUCU DOSYASI AÇILDI

Hakkındaki 6 davanın 4'ünden beraat eden Gizem Y., son darbeyi Samsun'dan gelen bir tebligatla aldı. Samsun'da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir başka şüpheli, yine Gizem'in kimlik bilgilerini verdi. Hayatında hiç Samsun'a gitmediğini belirten genç kız, "E-Nabız sistemine girdiğimde uyuşturucu testlerimin pozitif göründüğünü gördüm. Benim adıma denetimli serbestlik kararı verilmiş. Psikolojim bozuldu, üniversite kaydımı sildirmek zorunda kaldım" diyerek isyan etti.

"BEYANA DAYALI KİMLİK TESPİTİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Gizem Y.'nin avukatı Kemal Kapar, yargı ve kolluk birimlerindeki ihmallere dikkat çekti. Kapar, "Müvekkilim sadece sanık yapılmıyor, şüpheliler onun adına başkalarından şikayetçi bile oluyor. Parmak izi bakılmıyor, sistemdeki fotoğrafla yakalanan kişi karşılaştırılmıyor. Sadece beyanla işlem yapılıyor. Bu durum toplum için genel bir güvenlik sorunudur. Yarın bu şahıslar doğum yapsa, Gizem haberi olmadan anne olacak" ifadelerini kullanarak yetkilileri göreve çağırdı.