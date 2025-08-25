Son Dakika: Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İstanbul’da da hissedildi! 25 Ağustos 2025 son depremler listesi

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1'lik depremin etkileri sürerken artçı sarsıntılardan etkilenen Bursa, Yalova, İstanbul gibi şehirler de teyakkuza geçti. Dün akşam meydana gelen Sındırgı merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah Bursa'nın çeşitli ilçelerinde ve İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?