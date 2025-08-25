Son Dakika: Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İstanbul’da da hissedildi! 25 Ağustos 2025 son depremler listesi

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1'lik depremin etkileri sürerken artçı sarsıntılardan etkilenen Bursa, Yalova, İstanbul gibi şehirler de teyakkuza geçti. Dün akşam meydana gelen Sındırgı merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah Bursa'nın çeşitli ilçelerinde ve İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi?
SON DAKİKA: BURSA'DA DEPREM!
Depreme ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.
Saat 11:15'te meydana gelen depremin merkez üssü Bursa Mudanya olarak açıklanırken depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER 25 AĞUSTOS 2025
Türkiye'deki son sarsıntılar, şiddet, zaman ve yer gibi ayrıntılarla anlık olarak AFAD Deprem Bilgi Sistemi ve Kandilli Rasathanesi (Boğaziçi Üniversitesi) tarafından paylaşılıyor.
Aşağıdaki linkten güncel verilere ulaşabilirsiniz;