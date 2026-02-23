SON DAKİKA | Bursa’da diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin cinayetinde kan donduran savunma: "Hakim beni mağdur etti"

ŞOKE EDEN SAVUNMA: SUÇU HAKİME ATTI!

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Atilla Çetin, yaptıklarıyla yüzleşmek yerine mahkeme heyetini ve öldürdüğü eşini suçladı. Kendisini "mağdur" olarak tanımlayan sanığın savunması salondakileri hayrete düşürdü: "Ben boşanma davası aşamasında Aile Mahkemesi'nce mağdur edildim. Sokaklarda kaldım. Son noktaya geldim. Maktul iki çocuğumu benden koparmıştır. Sonuç bu aşamaya gelmiştir" dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ek süre talebi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kamuoyu, sokak ortasında bir anneyi çocuklarının yanında hayattan koparan sanığa verilecek nihai kararı bekliyor.