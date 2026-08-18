SON DAKİKA... Bursa’da feci kaza! 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Akın, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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