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Giriş Tarihi: 1.07.2026 09:56 Son Güncelleme: 1.07.2026 10:14

SON DAKİKA | Bursa'da feci kaza: İşçi servisi ile otomobil birbirine girdi! 15 yaralı

SON DAKİKA | Bursa'da işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
SON DAKİKA | Bursa’da feci kaza: İşçi servisi ile otomobil birbirine girdi! 15 yaralı
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SON DAKİKA | Kaza, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi Gençali Kavşağı'nda meydana geldi. Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis yan yattı.

15 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURSA #GEMLİK

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SON DAKİKA | Bursa'da feci kaza: İşçi servisi ile otomobil birbirine girdi! 15 yaralı
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