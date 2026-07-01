SON DAKİKA | Bursa’da feci kaza: İşçi servisi ile otomobil birbirine girdi! 15 yaralı

15 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.