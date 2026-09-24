SON DAKİKA… Bursa’da hareketli dakikalar! Ne ‘dur’ ihtarına ne uyarı ateşine uydu: Alkollü sürücünün tepkisi pes dedirtti!

"BİZ DE HAİN DEĞİLİZ"



Yaklaşık 400 bin lira ceza yiyen sürücü, kelepçe takılınca "Biz de hain değiliz" diyerek tepki gösterdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yakalanan M.S., işlemleri yapılmak üzere Bademli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Sürücüye, 'dur' ihtarına uymaması ve trafikte makas atarak ilerlemesi nedeniyle ilgili maddeler kapsamında cezai işlem uygulandı öğrenildi. Öte yandan 16 APP plakalı araç, işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör