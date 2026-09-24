Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Bursa’da hareketli dakikalar! Ne ‘dur’ ihtarına ne uyarı ateşine uydu: Alkollü sürücünün tepkisi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:11

SON DAKİKA… Bursa’da hareketli dakikalar! Ne ‘dur’ ihtarına ne uyarı ateşine uydu: Alkollü sürücünün tepkisi pes dedirtti!

Bursa'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Polisin ne 'dur' ihtarına uydu ne de uyarı ateşine, kilometrelerce kaçan ve trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, polis ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalandı. Kelepçe takılan şüphelinin sözleri ise pes dedirtti. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
SON DAKİKA… Bursa’da hareketli dakikalar! Ne ‘dur’ ihtarına ne uyarı ateşine uydu: Alkollü sürücünün tepkisi pes dedirtti!
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Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 16 APP plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan M.S. (43) aracıyla kaçmaya başladı. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün durdurulması için polis ekipleri takibe geçti.

40 KİLOMETRE KAÇTI

Yaklaşık 40 kilometre süren ve polis ekiplerinin takibi sırasında sürücünün kaçmaya devam etmesi üzerine havaya uyarı ateşi açıldı. Ancak sürücü, buna rağmen durmayarak otobana girip Mudanya istikametine doğru kaçışını sürdürdü.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekiplerin gerçekleştirdiği takip sonucu araç, Bademli Eski Mudanya Yolu Caddesi üzerinde durduruldu. Yakalanan M.S.'nin yapılan kontrolünde 200 promil üzeri alkollü olduğu tespit edildi.

"BİZ DE HAİN DEĞİLİZ"

Yaklaşık 400 bin lira ceza yiyen sürücü, kelepçe takılınca "Biz de hain değiliz" diyerek tepki gösterdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yakalanan M.S., işlemleri yapılmak üzere Bademli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Sürücüye, 'dur' ihtarına uymaması ve trafikte makas atarak ilerlemesi nedeniyle ilgili maddeler kapsamında cezai işlem uygulandı öğrenildi. Öte yandan 16 APP plakalı araç, işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

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SON DAKİKA… Bursa’da hareketli dakikalar! Ne ‘dur’ ihtarına ne uyarı ateşine uydu: Alkollü sürücünün tepkisi pes dedirtti!
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