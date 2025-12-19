SON DAKİKA: Bursa’da kokoreççide gelen ölüm! Husumetlisi tarafından katledildi! Son anları ortaya çıktı

İnegöl Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 22 Kasım gece saat 03.00 sularında yaşanan dehşet, eski bir husumetin kavgaya dönüşmesiyle başladı. Bir kokoreççide arkadaşıyla yemek yiyen Mustafa Yıldız, husumetlisi Mustafa Tokgöz ile karşılaşınca ortam bir anda gerildi.
ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!
Sözlü tartışmanın hızla büyümesi üzerine ruhsatsız tabancasına sarılan Yıldız, Tokgöz'e kurşun yağdırdı. Toplamda 8 el ateş edilen olayda, vücuduna 5 kurşun isabet eden talihsiz adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan zanlının izini süren polis ekipleri, otomobili Kestel ilçesi yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Mustafa Yıldız, 3 günlük takibin ardından Bursa'da saklandığı evde cinayet silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.
Dava dosyasına giren yeni görüntüler ise olayın soğukkanlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kayıtlarda Mustafa Tokgöz'ün hiçbir şeyden habersiz yolda yürüdüğü son anlar ve cinayetin hemen ardından Mustafa Yıldız'ın koşarak aracına binip uzaklaştığı anlar yer alıyor.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, bu görüntüler mahkemedeki en kritik kanıtlardan biri olacak.