SON DAKİKA: Bursa’da kokoreççide gelen ölüm! Husumetlisi tarafından katledildi! Son anları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 19.12.2025 10:33 Son Güncelleme: 19.12.2025 11:22

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen ve infial yaratan "kokoreççi cinayeti" ile ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. 33 yaşındaki Mustafa Tokgöz’ün hayatını kaybettiği olaydan saniyeler önce çekilen güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma dosyasının en önemli delili haline geldi. Görüntülerde, Tokgöz’ün ölüme yürüdüğü son anlar ile katil zanlısının olay yerinden kaçış hızı saniye saniye kaydedildi.

İnegöl Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 22 Kasım gece saat 03.00 sularında yaşanan dehşet, eski bir husumetin kavgaya dönüşmesiyle başladı. Bir kokoreççide arkadaşıyla yemek yiyen Mustafa Yıldız, husumetlisi Mustafa Tokgöz ile karşılaşınca ortam bir anda gerildi.

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI!

Sözlü tartışmanın hızla büyümesi üzerine ruhsatsız tabancasına sarılan Yıldız, Tokgöz'e kurşun yağdırdı. Toplamda 8 el ateş edilen olayda, vücuduna 5 kurşun isabet eden talihsiz adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan zanlının izini süren polis ekipleri, otomobili Kestel ilçesi yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Mustafa Yıldız, 3 günlük takibin ardından Bursa'da saklandığı evde cinayet silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

"HAKKIMDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU"

İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Yıldız, "Hakkımda ileri geri konuşuyordu, o gece denk gelince kavga çıktı" dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava dosyasına giren yeni görüntüler ise olayın soğukkanlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kayıtlarda Mustafa Tokgöz'ün hiçbir şeyden habersiz yolda yürüdüğü son anlar ve cinayetin hemen ardından Mustafa Yıldız'ın koşarak aracına binip uzaklaştığı anlar yer alıyor.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, bu görüntüler mahkemedeki en kritik kanıtlardan biri olacak.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz