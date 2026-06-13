SON DAKİKA… Bursa’da korku dolu gece! Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı: Sıkıştırdığı araç bahçeye uçtu

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise otomobilini kaza yerinde bırakıp koşarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.