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Giriş Tarihi: 13.06.2026 09:15

SON DAKİKA… Bursa’da korku dolu gece! Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı: Sıkıştırdığı araç bahçeye uçtu

SON DAKİKA… Bursa Osmangazi’de alkollü sürücü trafiği birbirine kattı. Aracıyla sıkıştırdığı otomobilin bariyerleri aşıp takla atarak bir iş yerinin bahçesine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA… Bursa’da korku dolu gece! Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı: Sıkıştırdığı araç bahçeye uçtu
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Kaza, saat 03.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Eren D. yönetimindeki 35 HE 2506 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen 06 AS 0894 plakalı otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Eren D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak takla atıp bir iş yerinin bahçesine düştü. Kazada sürücü Eren D. ile araçta yolcu olarak bulunan Ferhat N., Furkan K. ve Emre K. yaralandı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ise otomobilini kaza yerinde bırakıp koşarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#BURSA

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SON DAKİKA… Bursa’da korku dolu gece! Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı: Sıkıştırdığı araç bahçeye uçtu
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