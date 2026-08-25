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Giriş Tarihi: 25.08.2026 16:44 Son Güncelleme: 25.08.2026 17:00

SON DAKİKA… Bursa’da korkutan orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

SON DAKİKA… Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarım alanında meydana gelen yangın ormana sıçradı. Ekiplerin peş peşe geldiği korkunç olayda hem karadan hem de havadan hummalı bir şekilde yangına müdahale ediliyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
SON DAKİKA… Bursa’da korkutan orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sularında Hasanağa Mahallesi'nde geniş alanda devam eden ot yangını tarım alanlarına da sıçradı. Yangın yarım saat içerisinde yakındaki ormana da sirayet etti. Olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edilirken 2 uçak 4 helikopter havadan müdahaleye başladı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri. 2 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de 7 itfaiye aracı, Bahçeler Daire Başkanlığı ve Tarım Aş'ye bağlı 5 tankerin söndürme çalışmasına destek veriyor.

Bursa'da orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor... | Video

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Uçak ve helikopterler yakındaki Uluabat Gölü'nde su alarak ormanlık alandaki yangına defalarca sorti yaparken, yoğun dumanların birçok noktadan görüldüğü ifade ediliyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #NİLÜFER #ORMAN YANGINI

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SON DAKİKA… Bursa’da korkutan orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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