SON DAKİKA… Bursa’da korkutan orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sularında Hasanağa Mahallesi'nde geniş alanda devam eden ot yangını tarım alanlarına da sıçradı. Yangın yarım saat içerisinde yakındaki ormana da sirayet etti. Olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edilirken 2 uçak 4 helikopter havadan müdahaleye başladı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri. 2 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de 7 itfaiye aracı, Bahçeler Daire Başkanlığı ve Tarım Aş'ye bağlı 5 tankerin söndürme çalışmasına destek veriyor.
Bursa'da orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor... | Video