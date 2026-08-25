SON DAKİKA… Bursa’da korkutan orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sularında Hasanağa Mahallesi'nde geniş alanda devam eden ot yangını tarım alanlarına da sıçradı. Yangın yarım saat içerisinde yakındaki ormana da sirayet etti. Olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edilirken 2 uçak 4 helikopter havadan müdahaleye başladı.