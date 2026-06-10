SON DAKİKA... Bursa’da TIR park halindeki 2 araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı!

Kaza, saat 11.30 sıralarında, meydana geldi. 10 TA 508 plakalı kamyon arızalanınca sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek tamirci çağırdı. Gelen tamirci F.E., 16 ATD 205 plakalı hafif ticari aracını park edip, kamyonu tamir etmek için altına girdi. Bu sırada Osman Tülü yönetimindeki çimento ve mermer yüklü 16 AZB 606 plakalı TIR, kontrolden çıkarak tamircinin hafif ticari aracına, ardından da önündeki kamyona çarptı. Savrulan araçlardan kopan parçalar nedeniyle 35 BRG 049 plakalı kamyon da hasar gördü.