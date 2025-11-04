SON DAKİKA: Bursa’da vahşet! Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katletmişti! ’Çocuklara bak deyince...’

Olay, dün öğle saatlerinde (15.00 sıraları), Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. 4 yıldır birlikte yaşayan ve 3,5 ile 2 yaşlarında iki kız çocuğu sahibi olan Arzu Khalılova (20) ile sevgilisi Salican Mehmet (27) arasında şiddetli bir tartışma başladı.

TARTIŞMA ÇOCUK BAKIMI İSTEĞİYLE BAŞLADI: 75 BIÇAK DARBESİ

İddialara göre tartışmanın fitilini, Khalılova'nın alışverişe çıkmak istemesi ve çocuklara Mehmet'in bakmasını istemesi ateşledi. Sinirlenen Salican Mehmet, mutfaktan aldığı bıçakla genç kadına saldırdı.

Komşuların evden gelen korkunç sesleri duyması üzerine durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Salican Mehmet'i elinde bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ: VÜCUDUNDA 75 BIÇAK YARASI

Ağır yaralanan Arzu Khalılova, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 75 bıçak darbesiyle ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun çabalara rağmen Rus sevgili kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Khalılova'nın yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi.

Khalılova'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kadının yarın (tarih belirtilecekse eklenebilir) Değirmenlıkızık Yeni Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ZANLI MEHMET CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: 'SİNİRLENDİM'

Azerbaycan uyruklu zanlı Salican Mehmet, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Mehmet'in ifadesinde şunları söylediği belirtildi: "Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım."

Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, Salican Mehmet'in daha önce 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından toplam 8 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, öldürdüğü sevgilisi Arzu Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan da işlem yapıldığı bildirildi.