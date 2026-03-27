SON DAKİKA… Bütün şehrin kabusu oldu! Güvenlik kamerası o hırsızı böyle yakaladı: Cama tırmanıp…

Giriş Tarihi: 27.03.2026 10:37

Adana’da gündüz saatlerinde yaşanan balkon hırsızlığı pes dedirtti. Bir apartman dairesine tırmanarak giren şüpheli, kısa sürede dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken zanlı tutuklandı, çalınan eşya sahibine teslim edildi.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, 5 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yakup E., A.Y.'nin 1'inci kattaki apartman dairesinin balkonuna tırmanıp, girdi. İçeride yaklaşık 5 dakika kalan şüpheli, salondaki dizüstü bilgisayarı çalıp, balkondan atlayarak bölgeden ayrıldı.

BALKON HIRSIZI KAMERALARA BÖYLE YAKALANDI

Şüphelinin eve girip, çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIĞI KURSAĞINDA KALDI

Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden A.Y., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakup E.'yi saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu belirten Yakup E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dizüstü bilgisayar ise bulunup, sahibine teslim edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz