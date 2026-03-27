SON DAKİKA… Bütün şehrin kabusu oldu! Güvenlik kamerası o hırsızı böyle yakaladı: Cama tırmanıp…

Olay, 5 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yakup E., A.Y.'nin 1'inci kattaki apartman dairesinin balkonuna tırmanıp, girdi. İçeride yaklaşık 5 dakika kalan şüpheli, salondaki dizüstü bilgisayarı çalıp, balkondan atlayarak bölgeden ayrıldı.
BALKON HIRSIZI KAMERALARA BÖYLE YAKALANDI
Şüphelinin eve girip, çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
HIRSIZLIĞI KURSAĞINDA KALDI
Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden A.Y., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakup E.'yi saklandığı evde yakaladı.