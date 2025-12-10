Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika | Büyükçekmece Adliyesi'nde soygunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı: Şüpheliler bugün adliyeye sevk ediliyor
Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:52 Son Güncelleme: 10.12.2025 11:03

Son Dakika | Büyükçekmece Adliyesi'nde soygunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı: Şüpheliler bugün adliyeye sevk ediliyor

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kg altın ve 50 kg gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. O soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12’ye yükseldi. Tüm şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI Yaşam
Son dakika... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan altınlara çalan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş ise iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye kaçmış ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti.

17 ADRESE BASKIN...

Başsavcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın yakınlarına yönelik 17 adreste 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

12'YE YÜKSELDİ

Aralarında Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de bulunduğu 10 şüpheli bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilecek. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 12 şüpheli bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

