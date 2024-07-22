SON DAKİKA | Çanakkale’de korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale Ezine'de , 4.7büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toroman da Ahaber'e yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin ardından kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.