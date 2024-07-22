Son dakika haberi... Çanakkale'de Ezine merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.
SON DAKİKA | Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Çanakkale Ezine'de , 4.7büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Çanakkale Valisi Ömer Toroman da Ahaber'e yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin ardından kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ezine (Çanakkale)
Tarih:2024-07-22
Saat:17:39:22 TSİ
Enlem:39.68667 N
Boylam:26.3875 E
Derinlik:10.23 km
Detay:https://t.co/Xh4c4bNQ6t@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi