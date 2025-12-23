SON DAKİKA! Çanakkale’de otoparkta dehşet: Boşanma aşamasındaki genç çift öldürüldü!

Son dakika! Ayvacık İlçesi'nde gece 12:30 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Vinç ve taşıyıcı firması bulunan Recep Şatrol yıllardır yanında çalışan ve bir ay önce işten ayrılan Barış Tekebaş'ı gece geç saatlerde yanına çağırdı. Barış Tekebaş, boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş'ı da yanına alarak eski patronunun Panayır Mahallesi'nde bulunan iş yerine geldi.
KAFALARINA SIKTI
İddiaya göre burada Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında alacak verecek ve başka meselelerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada silahını çeken Şatrol, Barış Tekebaş'a ve Duygu Tekebaş'a ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefinden kaçarak uzaklaşmaya çalışan Tekebaş kapının önünde, eşi Duygu Tekebaş ise bir metre ileride sırtından vuruldu. Yerde yatan talihsiz çiftin yanına yaklaşan Şatrol, yalvarışlara aldırmadan kafalarına birer el ateş etti.
Barış Tekebaş (27)
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Silah sesleri nedeniyle olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları araştırmada 12 adet boş kovan tespit etti.
BARAKADA YAKALANDI
Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş'ın cansız bedenleri Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis Recep Şatrol'u yakalamak için alarma geçti.
Saatler süren çalışma sonucu Şatrol, Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir dağ evine düzenlenen baskın sonucu yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.