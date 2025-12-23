SON DAKİKA! Çanakkale’de otoparkta dehşet: Boşanma aşamasındaki genç çift öldürüldü!

KAFALARINA SIKTI

İddiaya göre burada Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında alacak verecek ve başka meselelerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada silahını çeken Şatrol, Barış Tekebaş'a ve Duygu Tekebaş'a ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefinden kaçarak uzaklaşmaya çalışan Tekebaş kapının önünde, eşi Duygu Tekebaş ise bir metre ileride sırtından vuruldu. Yerde yatan talihsiz çiftin yanına yaklaşan Şatrol, yalvarışlara aldırmadan kafalarına birer el ateş etti.