SON DAKİKA! Çanakkale’de otoparkta dehşet: Boşanma aşamasındaki genç çift öldürüldü!

Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:10 Son Güncelleme: 23.12.2025 11:35

Son dakika haberi! Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde gece yarısı otoparkta çıkan tartışmada Recep Şatrol eski çalışanına ve eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Barış Tekebaş ve eşi Duygu Tekebaş olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Şatrol iş yerinde çalışan bir kişinin aracını silah zoruyla gasp edip kayıplara karıştı. Saatler süren arama sonucu Şatrol saklandığı barakada yakalandı.

Son dakika! Ayvacık İlçesi'nde gece 12:30 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Vinç ve taşıyıcı firması bulunan Recep Şatrol yıllardır yanında çalışan ve bir ay önce işten ayrılan Barış Tekebaş'ı gece geç saatlerde yanına çağırdı. Barış Tekebaş, boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş'ı da yanına alarak eski patronunun Panayır Mahallesi'nde bulunan iş yerine geldi.

KAFALARINA SIKTI

İddiaya göre burada Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında alacak verecek ve başka meselelerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada silahını çeken Şatrol, Barış Tekebaş'a ve Duygu Tekebaş'a ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefinden kaçarak uzaklaşmaya çalışan Tekebaş kapının önünde, eşi Duygu Tekebaş ise bir metre ileride sırtından vuruldu. Yerde yatan talihsiz çiftin yanına yaklaşan Şatrol, yalvarışlara aldırmadan kafalarına birer el ateş etti.

Duygu Tekebaş (26)

ÇALIŞANINI REHİN ALDI

Daha sonra iddiaya göre iş yerinde çalışan Buğra S.'nin kafasına silah dayayan Şatrol, çalışanının kullandığı otomobille Assos'a da doğru yola çıktı. Daha sonra fikir değiştiren Şatrol, kavşakta araçtan inip yaya olarak kaçtı.

Barış Tekebaş (27)

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah sesleri nedeniyle olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları araştırmada 12 adet boş kovan tespit etti.

BARAKADA YAKALANDI

Barış Tekebaş ve Duygu Tekebaş'ın cansız bedenleri Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis Recep Şatrol'u yakalamak için alarma geçti.

Saatler süren çalışma sonucu Şatrol, Ahmetçe Köyü kırsalında bulunan bir dağ evine düzenlenen baskın sonucu yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

