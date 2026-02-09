SON DAKİKA: Çanakkale’de ’yeni nesil’ haraç çetesine darbe: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar!

KARARGAHLARI 5 YILDIZLI OTELİN TERASI ÇIKTI!

Operasyonun en dikkat çekici detayı ise suç örgütünün yönetim merkezi oldu. Çete lideri Atasever'in, şehre hakim 5 yıldızlı bir otelin terasındaki barı kendine mesken tuttuğu, tüm talimatları buradan verdiği ve "çökme" operasyonlarını bu lüks mekandan koordine ettiği belirlendi. Birbirinden bağımsız gibi görünen 10 farklı suç eyleminin aslında tek bir merkezden yönetildiği dijital materyallerle kanıtlandı.