SON DAKİKA: Çanakkale’de ’yeni nesil’ haraç çetesine darbe: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar!

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 6 ay süren teknik-fiziki takip, "yeni nesil" suç yöntemlerini kullanan bir çeteyi çökertti. Geçtiğimiz Aralık ayında bir restoran sahibinin şikayetiyle fitili ateşlenen operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
ESNAFA "YENİ NESİL" KABUS: YA HARAÇ YA KURŞUN!
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştirilen soruşturma, Selman Atasever liderliğindeki suç örgütünün kan donduran çalışma yöntemlerini bir bir gün yüzüne çıkardı. Özellikle yerel esnafı hedef tahtasına oturtan çetenin, "koruma parası" adı altında düzenli haraç talep ederek işetmeleri baskı altına aldığı belirlendi. Taleplerine karşılık bulamadıklarında ise şiddete başvuran örgütün; haraç vermeyi reddeden iş yerlerini gece saatlerinde kurşunladığı, tehdit ve baskı yoluyla mülklere çökerek nitelikli yağma suçunu işlediği tespit edildi. Ayrıca, bu suç ağının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu trafiğini yöneterek örgüte finans kaynağı yarattığı da operasyonun detayları arasında yer aldı.
KARARGAHLARI 5 YILDIZLI OTELİN TERASI ÇIKTI!
Operasyonun en dikkat çekici detayı ise suç örgütünün yönetim merkezi oldu. Çete lideri Atasever'in, şehre hakim 5 yıldızlı bir otelin terasındaki barı kendine mesken tuttuğu, tüm talimatları buradan verdiği ve "çökme" operasyonlarını bu lüks mekandan koordine ettiği belirlendi. Birbirinden bağımsız gibi görünen 10 farklı suç eyleminin aslında tek bir merkezden yönetildiği dijital materyallerle kanıtlandı.
25 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: KILIÇ VE BALİSTİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ
Çanakkale Emniyeti'nin 25 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, suç örgütünün adeta bir cephanelik oluşturduğu görüldü. Yapılan detaylı aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 105 adet fişek ele geçirilirken, operasyonun en dikkat çekici unsurları arasında balistik yelek ve kesici aletlerin (kılıç) bulunması oldu. Şahısların ikametlerinde ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas teraziye de el konuldu.
Selman Atasever
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER
Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, suç örgütünü yönettikleri ve eylemlere karıştıkları belirlenen şu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi: Selman Atasever (Örgüt Lideri), Fevzican K., Furkan Mustafa D., Şafak Can Z., Ali K., Oğuzhan T., Erdi C. ve Can D. Soruşturmanın diğer üyeler ve bağlantılı şahıslar üzerinde derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.