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Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:18 Son Güncelleme: 14.07.2026 10:49

SON DAKİKA: Çankaya Belediye'sine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 30 kişi adliyede

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

DHA
SON DAKİKA: Çankaya Belediye’sine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 30 kişi adliyede
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güner ve 29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi'ne getirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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SON DAKİKA: Çankaya Belediye'sine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 30 kişi adliyede
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