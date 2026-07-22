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Son Dakika | Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 25 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:20Son Güncelleme: 22.07.2026 14:22
Son Dakika | Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 25 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi: Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü kurma, üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı.
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Gelen son dakika haberine göre; Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında suç örgütü kurma, üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklandı.