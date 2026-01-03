SON DAKİKA… Casperlar suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar! 5 ilde 7 cinayet, 116 ayrı eylem: Bana yolunu kaybetmiş gençler bul!

YAŞI KÜÇÜK VE AİLESİ AYRI YAŞAYAN KİŞİLERİ HEDEF ALIYOR

İddianamede, 15–25 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin örgüte katılımının kolay olduğu, bu süreçte temel motivasyonun para olduğu vurgulandı. Örgütün, sosyal medya ve televizyon yayınları üzerinden oluşan özenti, gençlik heyecanı ve motosiklet tutkusunu kullanarak gençleri eylemlere dahil ettiği, 'tek hamlelik vurgun' olarak adlandırılan eylemler için 10 bin ila 50 bin lira arasında ödeme vaadinde bulunduğu, ödemelerin ise çoğunlukla 4–5 bin lira şeklinde farklı kişiler veya üçüncü şahıslara ait banka hesapları üzerinden yapıldığı tespit edildi. İddianamede örgütün özellikle ailevi sorunları olan gençlerden oluştuğu, anne-baba boşanma/ayrı yaşam süreçlerinden sonra savrulan kişilerin örgüte katılım noktasında gerek ekonomik sıkıntıları giderme gerekse de sosyal hayat içerisinde saygın bir yer edinme isteklerinin örgütün eleman temin etme sürecini oldukça kolaylaştırdığı bilgisi yer aldı.