SON DAKİKA… Casperlar Suç Örgütü’ne bilgi sızdıran şüphelilere operasyon! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: Herkesi rahatlatıyoruz...

6 İLDE ŞAFAK BASKINI: 17 GÖZALTI

Başsavcılığın talimatıyla bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru, 1 müstafi (ayrılmış) polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.