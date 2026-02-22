SON DAKİKA | Çatalca’da durakta dehşet: Dişçiye gitmek için otobüs bekleyen karısını başından vurdu!

ÖNCE İŞ YERİNE SONRA EVE KAÇTI

Cinayet zanlısı S.Ü., saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. İzini kaybettirmek için önce bir iş yerine, ardından kendi evine saklanan zanlıyı yakalamak için JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) düğmeye bastı. Polisin de destek verdiği operasyonda, evde olduğu tespit edilen S.Ü. bir süre ekiplere dirense de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.