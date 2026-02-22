Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Çatalca'da durakta dehşet: Dişçiye gitmek için otobüs bekleyen karısını başından vurdu!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 12:30 Son Güncelleme: 22.02.2026 12:58

İstanbul Çatalca’da kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Günlerdir evine uğramayan alkollü koca, durakta dişçiye gitmek için bekleyen talihsiz eşini herkesin gözü önünde hayattan kopardı. Olay sonrası saklandığı adreste kıskıvrak yakalanan zanlının kaçış planı ise pes dedirtti.

DHA Yaşam
İstanbul'un sakin ilçelerinden biri olan Çatalca, dün öğle saatlerinde vahşi bir cinayet haberiyle sarsıldı. Binkılıç Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre sürekli alkol kullanan S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra evi terk etti.

DURAKTA ÖLÜM PUSUSU

3 gün boyunca eve uğramayan şahıs, dün saat 13.00 sıralarında eşini otobüs durağında diş randevusuna gitmek için beklerken gördü. Gözü dönmüş koca, yanında taşıdığı silahla talihsiz kadının yanına yaklaştı ve tetiğe bastı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede başından vurulan Gülten Ürkmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, talihsiz kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCE İŞ YERİNE SONRA EVE KAÇTI

Cinayet zanlısı S.Ü., saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. İzini kaybettirmek için önce bir iş yerine, ardından kendi evine saklanan zanlıyı yakalamak için JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) düğmeye bastı. Polisin de destek verdiği operasyonda, evde olduğu tespit edilen S.Ü. bir süre ekiplere dirense de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ACILI KARDEŞTEN YÜREK YAKAN SÖZLER: "BUGÜN DE KIZ KARDEŞİM ÖLDÜ"

Ablasının cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Olcay İnce, yaşanan dramın perde arkasını anlattı. 1999 yılından bu yana evli olan çiftin sürekli huzursuzluk yaşadığını belirten İnce: Daha önce bir evladını motosiklet kazasında kaybetmişti. Bugün de kız kardeşim öldü. Dişçiye gitmek için durakta beklerken gelip kafasından vuruyor. Bir kadın durakta bu şekilde katledilmez. dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ürkmez'in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Talihsiz kadının cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Çatalca Binkılıç'ta toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

