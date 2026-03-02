Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Çekmeköy'de okulda vahşet! 17 yaşındaki öğrenci dehşet saçtı: 2 öğretmen ve 1 öğrenci kanlar içinde kaldı
Giriş Tarihi: 2.03.2026 13:38 Son Güncelleme: 2.03.2026 13:53

İstanbul Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen kan donduran olayda, 17 yaşındaki bir öğrenci okulun içinde bıçakla terör estirdi. Sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin gözü önünde yaşanan saldırıda yaralananların durumu ciddiyetini korurken, okulda büyük panik yaşandı. İşte o korkunç dakikaların ayrıntıları...

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci, 2 öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan öğrenci gözaltına alındı. Olay, Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan okulun on birinci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B, S.K.(15) adlı öğrenci ile F.N.Ç.(44) ve Z.A.(52) isimli öğretmenleri bıçakladı.

ÖĞRETMENLE ÖĞRENCİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci S.K. ile öğretmenler F.N.Ç ve Z.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan öğrenci F.S.B. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.K ile öğretmen F.N.Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri okulda çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

