SON DAKİKA… Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye’nin kocası konuştu: Katile eşimin fotoğrafını gösterince...

Ama benim aklıma kesinlikle gelmezdi yani onun bu işte bir parmağı var mı yok mu diye. Ondan sonra ben eşimin taksicinin bana 8'inci kat olayını kapıcıya da söyledim. Kapıcı dedi ki; orada kimse oturmuyor. Ev anahtarlarının ev sahibinde olduğunu söyledi. Kendisinin de oradan çöp almadığını, bildiği kadarıyla boş olduğunu söyledi. Ondan sonra ben yine vicdanen rahatsız olduğum için tekrardan yukarı çıktım. 8'inci kata varınca defalarca kapıları ikisini de çaldım karşılıklı şekilde. Herhangi bir ses çıkmadı, kapı açılmadı. Siteyle ilgilenen arkadaşa ulaştım. Yukarıda boş kapısı açık olan daireleri tek tek gezdik. Ama 8'inci kata vardığımız zaman oradaki çalışan kapalı olan bu iki dairenin anahtarının kendilerinde olmadığını söyledi. Bu arkadaştan site grubuna benim eşimin fotoğrafını altına da benim numaramı yazmasını rica ettim. Kendisi sağ olsun yardımcı oldu. Görenler veya duyanlar bu numara ulaşsın diye. Ondan sonra ben oradan ayrıldım" dedi