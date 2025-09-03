ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? 3 Eylül 2025 OpenAI ChatGPT erişim sorununda son durum: Açıklama geldi mi?

Milyonlarca kullanıcının günlük olarak yararlandığı yapay zeka asistanı ChatGPT, bir hata ile karşı karşıya. Erişim sorunları yaşayan kullanıcılar sosyal medya üzerinden gözlerini OpenAI resmi hesaplarına çevirdi. Pek çok kullanıcının hedefinde "ChatGPT çöktü mü?" sorusunun yanıtı var. Peki, ChatGPT neden açılmıyor, çözüldü mü?
3 Eylül sabah saatlerinde ChatGPT'de erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma erişimde zorluklar, yanıt alamama ve hata mesajları gibi problemler bildiriyorlar.