Haberler Yaşam Haberleri ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? 3 Eylül 2025 OpenAI ChatGPT erişim sorununda son durum: Açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 3.9.2025 12:02

ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? 3 Eylül 2025 OpenAI ChatGPT erişim sorununda son durum: Açıklama geldi mi?

ChatGPT, 3 Eylül 2025 Salı günü bazı kullanıcıların sorun yaşaması ardından gündeme geldi. Pek çok kullanıcı sordukları sorulara cevap alamazken bazıları web ve mobil üzerinden erişim sağlayamıyor. Gözler OpenAI kanallarına dönerken yapay zeka sistemini aktif kullananlar ChatGPT hatası ve çözümü üzerine araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; ChatGPT çöktü mü, neden cevap vermiyor?

ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? 3 Eylül 2025 OpenAI ChatGPT erişim sorununda son durum: Açıklama geldi mi?

Milyonlarca kullanıcının günlük olarak yararlandığı yapay zeka asistanı ChatGPT, bir hata ile karşı karşıya. Erişim sorunları yaşayan kullanıcılar sosyal medya üzerinden gözlerini OpenAI resmi hesaplarına çevirdi. Pek çok kullanıcının hedefinde "ChatGPT çöktü mü?" sorusunun yanıtı var. Peki, ChatGPT neden açılmıyor, çözüldü mü?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

3 Eylül sabah saatlerinde ChatGPT'de erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma erişimde zorluklar, yanıt alamama ve hata mesajları gibi problemler bildiriyorlar.

CHATGPT NEDEN CEVAP VERMİYOR?

Kullanıcıların pek çoğunun karşılaştığı ChatGPT hatası cevap alamama oldu. OpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış yapay zeka platformu pek çok alanda aktif olarak kullanılıyor.

Konuyla ilgili OpenAI tarafından henüz resmi bir açıklama yok.

CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmadığından hatanın ne zaman düzeleceğine yönelik bir bilgi yok. Platformun en kısa sürede normal çalışma sistemine dönmesi beklenenler arasında.

ARKADAŞINA GÖNDER
ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? 3 Eylül 2025 OpenAI ChatGPT erişim sorununda son durum: Açıklama geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz