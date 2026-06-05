SON DAKİKA | CHP’de küfür skandalı bitmiyor: Canlı yayında açık kalan mikrofon ele verdi!

"MİKROFONUNU KAPAT, S...TİRSİN GİTSİN"

Toplantı sonrasında Dikili Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan canlı yayın kayıtlarını yeniden incelediğinde ikili arasındaki konuşmanın gayet açık ve net anlaşıldığını belirten Özüdoğru: "Açık unutulan mikrofonlar aracılığıyla CHP'li Meclis Kâtibi Deran Türkoğlu'nun, 'Şuna söz hakkı verme, mikrofonunu kapat, s...tirsin gitsin' şeklindeki ifadeleri kullandığı; bu sözlerin ardından CHP'li Meclis Başkan Vekili Çiler Gürel'in ise 'Tabii, tabii... Rahat ol, sakin, sakin...' dediği açık bir şekilde duyulmaktadır. Belediye meclis üyeleri, aynı zamanda temsil ettikleri vatandaşların sesi ve kanaat önderleri konumundadır. Bu nedenle farklı görüşlerin ifade edildiği bir ortamda, bir meclis üyesine yönelik böylesine yakışıksız ve hakaret içeren ifadelerin kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu diyalog yalnızca şahsımı değil, aynı zamanda Dikili Belediye Meclisi'nin kurumsal saygınlığını ve demokratik işleyişini de zedelemiştir.'' dedi.