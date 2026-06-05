Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | CHP’de küfür skandalı bitmiyor: Canlı yayında açık kalan mikrofon ele verdi!
Giriş Tarihi: 5.06.2026 15:46 Son Güncelleme: 5.06.2026 16:08

SON DAKİKA | CHP’de küfür skandalı bitmiyor: Canlı yayında açık kalan mikrofon ele verdi!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı grup toplantısında yaptığı küfürlü konuşmadan sonra dün de Dikili Belediye Meclisinde küfür skandalı patlak verdi. Dikili Belediye Meclis Toplantısında söz alan AK Partili Abdullah Özüdoğru başta çöp ve bozuk yollar olmak üzere ilçede yaşanan sorunları meclis kürsüsünden anlatırken, Özüdoğru’nun konuşması sırasında CHP’li iki meclis üyesinin Özüdoğru’ya yönelik yaptıkları sinkaflı konuşma açık kalan mikrofon aracılığı ile internet üzerinden verilen canlı yayına yansıdı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER Yaşam
SON DAKİKA | CHP’de küfür skandalı bitmiyor: Canlı yayında açık kalan mikrofon ele verdi!
  • ABONE OL

Konu ifade özgürlüğü olunca deyim yerindeyse mangalda kül bırakmayan CHP'liler Dikili Belediye Meclisinde ilçede yaşanan sorunların meclis oturumunda dile getirilmesine tahammül edemedi. AK Parti Dikili Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru'nun belediye meclis toplantısında yaptığı konuşma sırasında CHP'lilerin gerçek niyetlerine açık kalan mikrofondan binlerce Dikilili vatandaş canlı yayından şahit oldu.

Oturum sonrası belediye tarafından internet üzerinden canlı olarak yayınlanan oturumu banttan izleyen Özüdoğru duyduklarına inanamadı.

AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru

Yaşananlara tepki gösteren Özüdoğru: "'Meclis gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından, 'Dilek ve Temenniler' bölümünde meclis başkanlığının izniyle söz alarak Çandarlı ve Dikili'nin çöp, temizlik, bozuk yollar, otopark sorunları ile Çandarlı Meydan Projesi hakkında düşünce, tespit ve önerilerimi dile getirdim. CHP'li Meclis Kâtibi Deran Türkoğlu ile CHP'li Meclis Başkan Vekili Çiler Gürel arasında, şahsıma yönelik, ahlaki anlayışımıza ve demokratik meclis kültürüne yakışmayan ifadeler kullanıldığını öğrendim" diye konuştu.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

"MİKROFONUNU KAPAT, S...TİRSİN GİTSİN"

Toplantı sonrasında Dikili Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan canlı yayın kayıtlarını yeniden incelediğinde ikili arasındaki konuşmanın gayet açık ve net anlaşıldığını belirten Özüdoğru: "Açık unutulan mikrofonlar aracılığıyla CHP'li Meclis Kâtibi Deran Türkoğlu'nun, 'Şuna söz hakkı verme, mikrofonunu kapat, s...tirsin gitsin' şeklindeki ifadeleri kullandığı; bu sözlerin ardından CHP'li Meclis Başkan Vekili Çiler Gürel'in ise 'Tabii, tabii... Rahat ol, sakin, sakin...' dediği açık bir şekilde duyulmaktadır. Belediye meclis üyeleri, aynı zamanda temsil ettikleri vatandaşların sesi ve kanaat önderleri konumundadır. Bu nedenle farklı görüşlerin ifade edildiği bir ortamda, bir meclis üyesine yönelik böylesine yakışıksız ve hakaret içeren ifadelerin kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu diyalog yalnızca şahsımı değil, aynı zamanda Dikili Belediye Meclisi'nin kurumsal saygınlığını ve demokratik işleyişini de zedelemiştir.'' dedi.

Deran Türkoğlu

ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER

AK Parti Dikili Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru, ne olayın doğrudan muhataplarından ne de CHP'li belediye yönetiminden tarafına yönelik herhangi bir özür ya da açıklama yapılmadığını söyledi.

Çiler Güler

#AK PARTİ #ÖZGÜR ÖZEL #DİKİLİ #TBMM #CHP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | CHP’de küfür skandalı bitmiyor: Canlı yayında açık kalan mikrofon ele verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA