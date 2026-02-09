Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: CHP’li Buca Belediyesi’ne operasyonda flaş gelişme! 19 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Giriş Tarihi: 9.02.2026 14:47

SON DAKİKA: CHP’li Buca Belediyesi’ne operasyonda flaş gelişme! 19 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İzmir'de CHP’li Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve imar usulsüzlüğü iddialarıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 19’u tutuklama talebiyle 7’si ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA: CHP’li Buca Belediyesi’ne operasyonda flaş gelişme! 19 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
  • ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Şubat tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığında, mevzuata aykırı yapı ve planların usulüne uygunmuş gibi gösterilerek ruhsatlandırıldığı ve bu yolla menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı. Yargı sürecinin, son bir yıl içerisinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan doğrudan suç duyurularıyla başladığı öğrenildi. Şikayet dilekçelerinde; imar usulsüzlükleri, haksız ruhsatlandırma işlemleri ve 'iş takipçiliği' adı altında rüşvet ağı oluşturulduğu iddialarının yer aldığı belirtildi.

26 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.'nin de bulunduğu, emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan, firari olan 2 şüpheliden birinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

19 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 19'u tutuklama talebiyle 7'si ise adli kontrol şartı talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: CHP’li Buca Belediyesi’ne operasyonda flaş gelişme! 19 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz