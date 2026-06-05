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Giriş Tarihi: 5.06.2026 09:18 Son Güncelleme: 5.06.2026 09:19

SON DAKİKA | CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 51 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

SON DAKİKA... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık 51 şüpheliyi tutuklama talebiyle 3 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

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SON DAKİKA | CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 51 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

51 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık 51 şüpheliyi tutuklama talebiyle 3 şüpheliyi ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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#BUCA #GÖRKEM DUMAN

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SON DAKİKA | CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 51 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
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