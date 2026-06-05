SON DAKİKA | CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! 51 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

51 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık 51 şüpheliyi tutuklama talebiyle 3 şüpheliyi ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.